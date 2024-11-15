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Новини Харкова — головне за 15 листопада: як минула ніч

Україна 08:34   15.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 15 листопада: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:34

Увечері через обстріл на Харківщині виникла пожежа: подробиці від ДСНС

Загалом за добу рятувальники виїжджали гасити 12 пожеж, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

Одне із загорянь виникло через ворожий удар по Богодухівському району.

“Близько 16:00 ворожі війська вдали по селу Стогнії Богодухівського району. Внаслідок влучання горіла господарча споруда на площі 6 м кв. Ліквідовано пожежу о 17:00. Постраждалих немає“, – написали в ДСНС.

Також рятувальники нагадали про пожежу, яка виникла напередодні вранці у Пісочині. Там спалахнув приватний будинок на площі 150 м. кв. Загинули п’ятеро людей – чоловік та четверо дітей, ще одну дитину вдалося врятувати. Повністю ліквідували пожежу о 12.05, причину займання встановлюють.

08:17

Ворог наступав біля Глибокого та Вовчанка, ще 11 боїв було на Куп’янщині – ГШ

На Куп’янському напрямку росіяни намагалися наступати 11 разів.

“Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової“, – написали в Генштабі.

Також під ворожий авіаудар потрапило Слатине.

А по всій лінії фронту в Україні зафіксували 144 бойові зіткнення.

07:12

Відбій пролунав майже 19 годин тому: вперше за довгий час ніч у Харкові минула без тривог

Востаннє тривогу в Харкові та області оголошували напередодні об 11:53. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попереджали про можливий удар балістики з північного сходу.

Відбій пролунав о 12:20 і після цього загроз для Харківщини не було до самого ранку. Однак о 05:57 у Повітряних силах зафіксували злет кількох бортів Ту-95МС.

Своєю чергою деякі моніторингові канали попередили, що через це найближчим часом можуть оголосити повітряну тривогу в більшості областей України.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 08:34;

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