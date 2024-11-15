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Ворог ударив по Богодухівському району – Синєгубов повідомив про наслідки

Події 08:42   15.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог ударив по Богодухівському району – Синєгубов повідомив про наслідки скриншот

У ранковому зведенні за 15 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про результати ворожого обстрілу області за добу. 

Зокрема, за даними Синєгубова, напередодні увечері “прилетіло” по Богодухівському району. Обійшлося без постраждалих.

“16:04 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Стогнії, за межами н/п. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда”, – написав Синегубов.

Також начальник ХОВА поінформував про темпи евакуації на Харківщині. Так, за добу з Куп’янського та Борівського напрямку в безпечні місця вивезли 62 особи.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 15 листопада: як минула ніч 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 15 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про результати ворожого обстрілу області за добу. ".