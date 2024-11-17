Два поезда из Харькова опаздывают из-за массированной атаки россиян по Украине
Фото: АО «Укрзалізниця»
Из-за массированного вражеского обстрела по Украине обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины, сообщила Укрзалізниця.
На данный момент с задержкой курсируют следующие пассажирские поезда:
№51 Запорожье — Одесса;
№207 Харьков — Одесса;
№25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса;
№78 Ковель — Одесса;
№87 Запорожье — Ковель;
№59 Харьков — Одесса.
На указанные участки уже выехали резервные тепловозы для возобновления движения.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", массированная атака, поезд, Украина, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 10:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за массированного вражеского обстрела по Украине обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины, сообщила Укрзалізниця.".