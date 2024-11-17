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Два поезда из Харькова опаздывают из-за массированной атаки россиян по Украине

Общество 10:16   17.11.2024
Оксана Якушко
Два поезда из Харькова опаздывают из-за массированной атаки россиян по Украине Фото: АО «Укрзалізниця»

Из-за массированного вражеского обстрела по Украине обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины, сообщила Укрзалізниця.

На данный момент с задержкой курсируют следующие пассажирские поезда:

№51 Запорожье — Одесса;
№207 Харьков — Одесса;
№25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса;
№78 Ковель — Одесса;
№87 Запорожье — Ковель;
№59 Харьков — Одесса.

На указанные участки уже выехали резервные тепловозы для возобновления движения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 10:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за массированного вражеского обстрела по Украине обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины, сообщила Укрзалізниця.".