Два поезда из Харькова опаздывают из-за массированной атаки россиян по Украине

Из-за массированного вражеского обстрела по Украине обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины, сообщила Укрзалізниця.

На данный момент с задержкой курсируют следующие пассажирские поезда:

№51 Запорожье — Одесса;

№207 Харьков — Одесса;

№25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса;

№78 Ковель — Одесса;

№87 Запорожье — Ковель;

№59 Харьков — Одесса.

На указанные участки уже выехали резервные тепловозы для возобновления движения.

Читайте также: Аварийные отключения света применили в Харьковской области