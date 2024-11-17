Два поїзди з Харкова запізнюються через масовану атаку росіян по Україні
Фото: АТ “Укрзалізниця”
Через масований ворожий обстріл по Україні знеструмлено кілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України, повідомила Укрзалізниця.
На цей час із затримкою курсують такі пасажирські поїзди:
№51 Запоріжжя — Одеса;
№207 Харків — Одеса;
№25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;
№78 Ковель — Одеса;
№87 Запоріжжя — Ковель;
№59 Харків — Одеса.
На ці ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.
Читайте також: Аварійні відключення світла застосували у Харківській області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", массированная атака, поезд, Україна, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Два поїзди з Харкова запізнюються через масовану атаку росіян по Україні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 10:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через масований ворожий обстріл по Україні знеструмлено кілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України, повідомила Укрзалізниця.".