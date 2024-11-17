Два поїзди з Харкова запізнюються через масовану атаку росіян по Україні

Через масований ворожий обстріл по Україні знеструмлено кілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України, повідомила Укрзалізниця.

На цей час із затримкою курсують такі пасажирські поїзди:

№51 Запоріжжя — Одеса;

№207 Харків — Одеса;

№25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;

№78 Ковель — Одеса;

№87 Запоріжжя — Ковель;

№59 Харків — Одеса.

На ці ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.