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Два поїзди з Харкова запізнюються через масовану атаку росіян по Україні

Суспільство 10:16   17.11.2024
Оксана Якушко
Два поїзди з Харкова запізнюються через масовану атаку росіян по Україні Фото: АТ “Укрзалізниця”

Через масований ворожий обстріл по Україні знеструмлено кілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України, повідомила Укрзалізниця.

На цей час із затримкою курсують такі пасажирські поїзди:

№51 Запоріжжя — Одеса;

№207 Харків — Одеса;

№25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;

№78 Ковель — Одеса;

№87 Запоріжжя — Ковель;

№59 Харків — Одеса.

На ці ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 10:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через масований ворожий обстріл по Україні знеструмлено кілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України, повідомила Укрзалізниця.".