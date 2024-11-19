Харьковский ОТЦК: спам о мобилизации женщин атакует телефоны украинцев
Фото: mod.gov.ua
Неизвестные рассылают в SMS манипулятивные сообщения и спам о мобилизации женщин, сообщает Харьковский ОТЦК и СП.
Спам-сообщения абоненты получают от имени Michael Vasquez с темой о «мобилизации женщин».
«В связи с возможным проведением мобилизации женщин в Украине предоставляем вам памятку о противопоказаниях военной службы для женщин, а также способы избежать призыва», – говорится в сообщении.
Харьковский ОТЦК и СП призвали не открывать такие сообщения, не скачивать подозрительные файлы от незнакомцев и не переходить по ссылкам.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: мобилизация, мобилизация женщин, сообщение, спам, тцк, фейк, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 18:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неизвестные рассылают в SMS манипулятивные сообщения и спам о мобилизации женщин, сообщает Харьковский ОТЦК и СП.".