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Харьковский ОТЦК: спам о мобилизации женщин атакует телефоны украинцев

Общество 18:35   19.11.2024
Оксана Якушко
Харьковский ОТЦК: спам о мобилизации женщин атакует телефоны украинцев Фото: mod.gov.ua

Неизвестные рассылают в SMS манипулятивные сообщения и спам о мобилизации женщин, сообщает Харьковский ОТЦК и СП.

Спам-сообщения абоненты получают от имени Michael Vasquez с темой о «мобилизации женщин».

«В связи с возможным проведением мобилизации женщин в Украине предоставляем вам памятку о противопоказаниях военной службы для женщин, а также способы избежать призыва», – говорится в сообщении.

Харьковский ОТЦК и СП призвали не открывать такие сообщения, не скачивать подозрительные файлы от незнакомцев и не переходить по ссылкам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 18:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неизвестные рассылают в SMS манипулятивные сообщения и спам о мобилизации женщин, сообщает Харьковский ОТЦК и СП.".