Харьковский ОТЦК: спам о мобилизации женщин атакует телефоны украинцев

Неизвестные рассылают в SMS манипулятивные сообщения и спам о мобилизации женщин, сообщает Харьковский ОТЦК и СП.

Спам-сообщения абоненты получают от имени Michael Vasquez с темой о «мобилизации женщин».

«В связи с возможным проведением мобилизации женщин в Украине предоставляем вам памятку о противопоказаниях военной службы для женщин, а также способы избежать призыва», – говорится в сообщении.

Харьковский ОТЦК и СП призвали не открывать такие сообщения, не скачивать подозрительные файлы от незнакомцев и не переходить по ссылкам.