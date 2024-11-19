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Харківський ОТЦК: спам про мобілізацію жінок атакує телефони українців

Суспільство 18:35   19.11.2024
Оксана Якушко
Харківський ОТЦК: спам про мобілізацію жінок атакує телефони українців

Невідомі розсилають у SMS маніпулятивні повідомлення та спам про мобілізацію жінок, повідомляє Харківський ОТЦК та СП.

Спам-повідомлення абоненти отримують від імені Michael Vasquez з темою про «мобілізацію жінок».

«У зв’язку з можливим проведенням мобілізації жінок в Україні надаємо вам пам’ятку про протипоказання до військової служби для жінок, а також способи уникнути призову,» – йдеться у повідомленні.

Харківський ОТЦК та СП закликали не відкривати такі повідомлення, не завантажувати підозрілі файли від незнайомців і не переходити за посиланнями.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 18:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Невідомі розсилають у SMS маніпулятивні повідомлення та спам про мобілізацію жінок, повідомляє Харківський ОТЦК та СП.".