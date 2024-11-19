Харківський ОТЦК: спам про мобілізацію жінок атакує телефони українців
Невідомі розсилають у SMS маніпулятивні повідомлення та спам про мобілізацію жінок, повідомляє Харківський ОТЦК та СП.
Спам-повідомлення абоненти отримують від імені Michael Vasquez з темою про «мобілізацію жінок».
«У зв’язку з можливим проведенням мобілізації жінок в Україні надаємо вам пам’ятку про протипоказання до військової служби для жінок, а також способи уникнути призову,» – йдеться у повідомленні.
Харківський ОТЦК та СП закликали не відкривати такі повідомлення, не завантажувати підозрілі файли від незнайомців і не переходити за посиланнями.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: мобілізація, мобилизация женщин, сообщение, спам, тцк, фейк, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 18:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Невідомі розсилають у SMS маніпулятивні повідомлення та спам про мобілізацію жінок, повідомляє Харківський ОТЦК та СП.".