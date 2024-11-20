Свет на Харьковщине не будут отключать: облэнерго отменило график
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В Харьковской области отменили график почасовых отключений.
Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго», отметив «утро начинаем с хорошей новости».
Напомним, 17 ноября в «Укрэнерго» заявили, что с 18 ноября с 06:00 до 22:00 по всей Украине свет будут давать в несколько очередей. Ранее в АО «Харьковоблэнерго» опубликовали новый график отключения электроэнергии на Харьковщине. Почасовые отключения электроэнергии, в частности, вводили в Златопольской громаде.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график, отменили, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 07:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области отменили график почасовых отключений.".