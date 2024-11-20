Свет на Харьковщине не будут отключать: облэнерго отменило график

В Харьковской области отменили график почасовых отключений.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго», отметив «утро начинаем с хорошей новости».

Напомним, 17 ноября в «Укрэнерго» заявили, что с 18 ноября с 06:00 до 22:00 по всей Украине свет будут давать в несколько очередей. Ранее в АО «Харьковоблэнерго» опубликовали новый график отключения электроэнергии на Харьковщине. Почасовые отключения электроэнергии, в частности, вводили в Златопольской громаде.