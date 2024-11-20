Live
  • Ср 20.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.33
  • EUR 43.69

Світло на Харківщині не вимикатимуть: обленерго скасувало графік

Суспільство 07:54   20.11.2024
Вікторія Яковенко
Світло на Харківщині не вимикатимуть: обленерго скасувало графік Фото: АТ “Харківобленерго”

В Харківській області скасували графік погодинних відключень.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго», зазначивши «ранок починаємо з гарної новини».

Нагадаємо, 17 листопада в “Укренерго” заявили, що з 18 листопада з 06:00 до 22:00 по всій Україні світло даватимуть у кілька черг. А раніше в АТ “Харківобленерго” опублікували новий графік відключення електроенергії на Харківщині. Погодинні відключення електроенергії, зокрема, запроваджували у Златопольській громаді.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Світло на Харківщині не вимикатимуть: обленерго скасувало графік
Світло на Харківщині не вимикатимуть: обленерго скасувало графік
20.11.2024, 07:54
Новини Харкова – головне за 20 листопада: скасували графік відключень світла
Новини Харкова – головне за 20 листопада: скасували графік відключень світла
20.11.2024, 07:57
Чергове зображення Пушкіна демонтували у метро Харкова (фото)
Чергове зображення Пушкіна демонтували у метро Харкова (фото)
20.11.2024, 07:35
ISW: по Куп’янську РФ вдарила новою авіабомбою, ситуація на фронті
ISW: по Куп’янську РФ вдарила новою авіабомбою, ситуація на фронті
20.11.2024, 07:18
Сьогодні 20 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 листопада: яке свято та день в історії
20.11.2024, 06:00
Новини Харкова — головне за 19.11: 1000 днів війни, “приліт” у місті
Новини Харкова — головне за 19.11: 1000 днів війни, “приліт” у місті
19.11.2024, 22:00

Новини за темою:

22:25
Завтра з 8 до 22 години світло вимикатимуть за графіком на Харківщині
20:08
Новий графік відключення світла на Харківщині опублікували в “Харківобленерго”
11:43
Аварійні відключення світла скасували у Харківській області
07:09
Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині – обленерго
20:18
“Болюча тема”: в обленерго розповіли, скільки заборгували їм харківські КП

Ви читали новину: «Світло на Харківщині не вимикатимуть: обленерго скасувало графік»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 07:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області скасували графік погодинних відключень.".