Світло на Харківщині не вимикатимуть: обленерго скасувало графік
Фото: АТ “Харківобленерго”
В Харківській області скасували графік погодинних відключень.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго», зазначивши «ранок починаємо з гарної новини».
Нагадаємо, 17 листопада в “Укренерго” заявили, що з 18 листопада з 06:00 до 22:00 по всій Україні світло даватимуть у кілька черг. А раніше в АТ “Харківобленерго” опублікували новий графік відключення електроенергії на Харківщині. Погодинні відключення електроенергії, зокрема, запроваджували у Златопольській громаді.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график, отменили, світло, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Світло на Харківщині не вимикатимуть: обленерго скасувало графік»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 07:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області скасували графік погодинних відключень.".