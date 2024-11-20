Світло на Харківщині не вимикатимуть: обленерго скасувало графік

В Харківській області скасували графік погодинних відключень.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго», зазначивши «ранок починаємо з гарної новини».

Нагадаємо, 17 листопада в “Укренерго” заявили, що з 18 листопада з 06:00 до 22:00 по всій Україні світло даватимуть у кілька черг. А раніше в АТ “Харківобленерго” опублікували новий графік відключення електроенергії на Харківщині. Погодинні відключення електроенергії, зокрема, запроваджували у Златопольській громаді.