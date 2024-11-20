В Харьковской области сегодня начнутся почасовые отключения света
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго» почасовые отключения света в области начнут действовать с 15:00.
Ранее в «Харьковоблэнерго» уже публиковали новый график отключения электроэнергии.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключения света, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 14:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в «Харьковоблэнерго» почасовые отключения света в области начнут действовать с 15:00.".