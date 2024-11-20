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В Харьковской области сегодня начнутся почасовые отключения света

Общество 14:50   20.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской области сегодня начнутся почасовые отключения света Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго» почасовые отключения света в области начнут действовать с 15:00.

Ранее в «Харьковоблэнерго» уже публиковали новый график отключения электроэнергии.

Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Найти свой адрес и группу можно по ссылке.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 14:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в «Харьковоблэнерго» почасовые отключения света в области начнут действовать с 15:00.".