В Харьковской области сегодня начнутся почасовые отключения света

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго» почасовые отключения света в области начнут действовать с 15:00.

Ранее в «Харьковоблэнерго» уже публиковали новый график отключения электроэнергии.

Найти свой адрес и группу можно по ссылке.

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