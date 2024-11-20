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У Харківській області сьогодні розпочнуться погодинні відключення світла

Суспільство 14:50   20.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській області сьогодні розпочнуться погодинні відключення світла Фото: АТ “Харківобленерго”

Як повідомили у АТ “Харківобленерго” погодинні відключення світла в області почнуть діяти з 15:00.

Раніше у “Харківобленерго” вже публікували новий графік відключення електроенергії.

Фото: АТ «Харківобленерго»

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 14:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у АТ “Харківобленерго” погодинні відключення світла в області почнуть діяти з 15:00.".