У Харківській області сьогодні розпочнуться погодинні відключення світла
Фото: АТ “Харківобленерго”
Як повідомили у АТ “Харківобленерго” погодинні відключення світла в області почнуть діяти з 15:00.
Раніше у “Харківобленерго” вже публікували новий графік відключення електроенергії.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 14:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у АТ “Харківобленерго” погодинні відключення світла в області почнуть діяти з 15:00.".