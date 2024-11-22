Два штурма у Волчанска, бой идет на Купянском направлении — Генштаб ВСУ

За сутки от террористических атак россиян пострадали населенные пункты Сумской, Черниговской и Харьковской областей, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали позиции ВСУ у Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям у Зеленой Рощи. Сейчас там идет бой.