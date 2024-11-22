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Два штурма у Волчанска, бой идет на Купянском направлении — Генштаб ВСУ

Происшествия 17:30   22.11.2024
Оксана Якушко
Два штурма у Волчанска, бой идет на Купянском направлении — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

За сутки от террористических атак россиян пострадали населенные пункты Сумской, Черниговской и Харьковской областей, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали позиции ВСУ у Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям у Зеленой Рощи. Сейчас там идет бой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки от террористических атак россиян пострадали населенные пункты Сумской, Черниговской и Харьковской областей, сообщил Генштаб ВСУ.".