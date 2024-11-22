Два штурма у Волчанска, бой идет на Купянском направлении — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
За сутки от террористических атак россиян пострадали населенные пункты Сумской, Черниговской и Харьковской областей, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали позиции ВСУ у Волчанска.
На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям у Зеленой Рощи. Сейчас там идет бой.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки от террористических атак россиян пострадали населенные пункты Сумской, Черниговской и Харьковской областей, сообщил Генштаб ВСУ.".