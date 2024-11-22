Два штурми біля Вовчанська, бій триває на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ

За добу від терористичних атак росіян постраждали населені пункти Сумської, Чернігівської та Харківської областей, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували позиції наших захисників біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій біля Зеленого Гаю. Наразі там триває бій.