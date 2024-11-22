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Два штурми біля Вовчанська, бій триває на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ

Події 17:30   22.11.2024
Оксана Якушко
Два штурми біля Вовчанська, бій триває на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

За добу від терористичних атак росіян постраждали населені пункти Сумської, Чернігівської та Харківської областей, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували позиції наших захисників біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій біля Зеленого Гаю. Наразі там триває бій.

Читайте також: РФ випустила 900 дронів по позиціях ЗСУ, на Харківщині було 28 боїв – ГШ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 17:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу від терористичних атак росіян постраждали населені пункти Сумської, Чернігівської та Харківської областей, повідомив Генштаб ЗСУ.".