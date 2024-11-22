ОТГВ «Харьков»: 261 раз обстреляли россияне позиции ВСУ, ситуация сложная

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, сообщают украинские защитники. Однако ВСУ продолжают сдерживать атаки россиян.

«За минувшие сутки враг 10 раз проводил наступательные и штурмовые действия в районе Старицы, Волчанска и Глубокого. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар и 13 ударов дронами-камикадзе. Совершили 261 обстрел позиций защитников Украины», – проинформировали в ОТГВ «Харьков».

Потери живой силы оккупантов таковы: 41 убитый и 29 раненых. Кроме того, ВС РФ на севере Харьковщины за сутки потеряли танк, три авто и 10 беспилотников.