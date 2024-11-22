ОТГВ «Харьков»: 261 раз обстреляли россияне позиции ВСУ, ситуация сложная
Фото: Генштаб ВСУ
Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, сообщают украинские защитники. Однако ВСУ продолжают сдерживать атаки россиян.
«За минувшие сутки враг 10 раз проводил наступательные и штурмовые действия в районе Старицы, Волчанска и Глубокого. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар и 13 ударов дронами-камикадзе. Совершили 261 обстрел позиций защитников Украины», – проинформировали в ОТГВ «Харьков».
Потери живой силы оккупантов таковы: 41 убитый и 29 раненых. Кроме того, ВС РФ на севере Харьковщины за сутки потеряли танк, три авто и 10 беспилотников.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, обстрелы, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 11:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, сообщают украинские защитники. Однако ВСУ продолжают сдерживать атаки россиян.".