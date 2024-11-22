Live
  • Пт 22.11.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

ОТГВ «Харьков»: 261 раз обстреляли россияне позиции ВСУ, ситуация сложная

Украина 11:04   22.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: 261 раз обстреляли россияне позиции ВСУ, ситуация сложная Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, сообщают украинские защитники. Однако ВСУ продолжают сдерживать атаки россиян.

«За минувшие сутки враг 10 раз проводил наступательные и штурмовые действия в районе Старицы, Волчанска и Глубокого. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар и 13 ударов дронами-камикадзе. Совершили 261 обстрел позиций защитников Украины», – проинформировали в ОТГВ «Харьков».

Потери живой силы оккупантов таковы: 41 убитый и 29 раненых. Кроме того, ВС РФ на севере Харьковщины за сутки потеряли танк, три авто и 10 беспилотников.

Читайте также: РФ выпустила 900 дронов по позициям ВСУ, на Харьковщине было 28 боев – ГШ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сразу на двух направлениях продвинулись россияне на Купянщине – ISW
Сразу на двух направлениях продвинулись россияне на Купянщине – ISW
22.11.2024, 07:25
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
21.11.2024, 08:30
Новости Харькова – главное 22.11: трое людей отравились угарным газом, бои
Новости Харькова – главное 22.11: трое людей отравились угарным газом, бои
22.11.2024, 12:05
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
20.11.2024, 11:52
Ушли с детского праздника в метро: копы нашли в Харькове пропавших братьев
Ушли с детского праздника в метро: копы нашли в Харькове пропавших братьев
22.11.2024, 09:24
В Харькове закрыли станцию ​​метро: подробности
В Харькове закрыли станцию ​​метро: подробности
22.11.2024, 12:03

Новости по теме:

16:50
18 раз враг атаковал на Купянском и Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ
09:35
«Цель их – продвинуться дальше в сторону Харькова»: ВСУ о ситуации в области
22:30
Новости Харькова – главное за 20.11: отключения света, смертельное ДТП
21:33
Storm Shadow могли бить по подземному команднному пункту РФ и объекту Путина📹
16:55
Пять штурмов россиян отбили ВСУ на Купянском направлении – Генштаб на 16:00

Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: 261 раз обстреляли россияне позиции ВСУ, ситуация сложная»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 11:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, сообщают украинские защитники. Однако ВСУ продолжают сдерживать атаки россиян.".