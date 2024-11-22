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ОТУВ “Харків”: 261 раз обстріляли росіяни позиції ЗСУ, ситуація складна

Україна 11:04   22.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: 261 раз обстріляли росіяни позиції ЗСУ, ситуація складна Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, повідомляють українські захисники. Проте ЗСУ продовжують стримувати атаки росіян.

Протягом минулої доби ворог 10 разів проводив наступальні та штурмові дії в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого. російські окупанти завдали 1 ракетного удару та 13 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 261 обстріл позицій захисників України“, – проінформували в ОТУВ “Харків”.

Втрати живої сили окупантів такі: 41 убитий та 29 поранених. Крім того, ЗС РФ на півночі Харківщини за добу втратили танк, три авто та 10 безпілотників.

Читайте також: РФ випустила 900 дронів по позиціях ЗСУ, на Харківщині було 28 боїв – ГШ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 11:04;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, повідомляють українські захисники. Проте ЗСУ продовжують стримувати атаки росіян.".