ОТУВ “Харків”: 261 раз обстріляли росіяни позиції ЗСУ, ситуація складна

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, повідомляють українські захисники. Проте ЗСУ продовжують стримувати атаки росіян.

“Протягом минулої доби ворог 10 разів проводив наступальні та штурмові дії в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого. російські окупанти завдали 1 ракетного удару та 13 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 261 обстріл позицій захисників України“, – проінформували в ОТУВ “Харків”.

Втрати живої сили окупантів такі: 41 убитий та 29 поранених. Крім того, ЗС РФ на півночі Харківщини за добу втратили танк, три авто та 10 безпілотників.