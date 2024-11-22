ОТУВ “Харків”: 261 раз обстріляли росіяни позиції ЗСУ, ситуація складна
Фото: Генштаб ЗСУ
Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, повідомляють українські захисники. Проте ЗСУ продовжують стримувати атаки росіян.
“Протягом минулої доби ворог 10 разів проводив наступальні та штурмові дії в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого. російські окупанти завдали 1 ракетного удару та 13 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 261 обстріл позицій захисників України“, – проінформували в ОТУВ “Харків”.
Втрати живої сили окупантів такі: 41 убитий та 29 поранених. Крім того, ЗС РФ на півночі Харківщини за добу втратили танк, три авто та 10 безпілотників.
Читайте також: РФ випустила 900 дронів по позиціях ЗСУ, на Харківщині було 28 боїв – ГШ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: ЗСУ, обстріли, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ОТУВ “Харків”: 261 раз обстріляли росіяни позиції ЗСУ, ситуація складна»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 11:04;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, повідомляють українські захисники. Проте ЗСУ продовжують стримувати атаки росіян.".