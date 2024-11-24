Когда в Харькове и области завтра не будет света – данные «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали о том, когда на Харьковщине будут действовать почасовые графики отключения света в течение 25 ноября.

«Завтра, 25 ноября, время применения ограничений будет следующим: 14:00 – 20:00», – написали энергетики.

Ранее в АО «Харьковоблэнерго» уже публиковали новый график отключения света на 23-29 ноября.