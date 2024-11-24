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Когда в Харькове и области завтра не будет света – данные «Харьковоблэнерго»

Общество 20:40   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Когда в Харькове и области завтра не будет света – данные «Харьковоблэнерго» Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали о том, когда на Харьковщине будут действовать почасовые графики отключения света в течение 25 ноября.

«Завтра, 25 ноября, время применения ограничений будет следующим: 14:00 – 20:00», – написали энергетики.

Ранее в АО «Харьковоблэнерго» уже публиковали новый график отключения света на 23-29 ноября.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 20:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали о том, когда на Харьковщине будут действовать почасовые графики отключения света в течение 25 ноября.".