Коли в Харкові та області завтра не буде світла – дані «Харківобленерго»
В АТ “Харківобленерго” поінформували про те, коли на Харківщині діятимуть погодинні графіки відключення світла протягом 25 листопада.
“Завтра, 25 листопада, час застосування обмежень буде наступним: 14:00 – 20:00”, – написали енергетики.
Раніше в АТ “Харківобленерго” вже публікували новий графік відключення світла на 23-29 листопада.
Читайте також: Терехов: вже є обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключения света, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Коли в Харкові та області завтра не буде світла – дані «Харківобленерго»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 20:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” поінформували про те, коли на Харківщині діятимуть погодинні графіки відключення світла протягом 25 листопада.".