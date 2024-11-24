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Коли в Харкові та області завтра не буде світла – дані «Харківобленерго»

Суспільство 20:40   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Коли в Харкові та області завтра не буде світла – дані «Харківобленерго»

В АТ “Харківобленерго” поінформували про те, коли на Харківщині діятимуть погодинні графіки відключення світла протягом 25 листопада.

“Завтра, 25 листопада, час застосування обмежень буде наступним: 14:00 – 20:00”, – написали енергетики.

Раніше в АТ “Харківобленерго” вже публікували новий графік відключення світла на 23-29 листопада.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 20:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” поінформували про те, коли на Харківщині діятимуть погодинні графіки відключення світла протягом 25 листопада.".