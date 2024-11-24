На Харьковском направлении идет бой – вечерняя сводка Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток враг наступал дважды на севере Харьковщины – в районе Тихого и Волчанска.

Одна атаку Силы обороны отбили, еще один бой продолжается, отметили в ГШ. Также под ударами россиян оказалось село Граново.

«На Купянском направлении российские оккупанты восемь раз атаковали Силы обороны в районах Новомлынска, Колесниковки, Кругляковки, Сенькового и Лозовой», – написали в Генштабе.