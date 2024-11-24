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На Харьковском направлении идет бой – вечерняя сводка Генштаба

Украина 17:32   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковском направлении идет бой – вечерняя сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток враг наступал дважды на севере Харьковщины – в районе Тихого и Волчанска.

Одна атаку Силы обороны отбили, еще один бой продолжается, отметили в ГШ. Также под ударами россиян оказалось село Граново.

«На Купянском направлении российские оккупанты восемь раз атаковали Силы обороны в районах Новомлынска, Колесниковки, Кругляковки, Сенькового и Лозовой», – написали в Генштабе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 17:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, в течение суток враг наступал дважды на севере Харьковщины – в районе Тихого и Волчанска.".