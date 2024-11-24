На Харківському напрямку йде бій – вечірнє зведення Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог наступав двічі на півночі Харківщини – у районі Тихого та Вовчанська.

Одна атаку Сили оборони відбили, ще один бій триває, зазначили у ГШ. Також під ударами росіян опинилося село Гранове.

“На Куп’янському напрямку російські окупанти вісім разів атакували Сили оборони в районах Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової“, – написали в Генштабі.