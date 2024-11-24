Live
  • Нд 24.11.2024
  • Харків  -0°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

На Харківському напрямку йде бій – вечірнє зведення Генштабу

Україна 17:32   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківському напрямку йде бій – вечірнє зведення Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог наступав двічі на півночі Харківщини – у районі Тихого та Вовчанська.

Одна атаку Сили оборони відбили, ще один бій триває, зазначили у ГШ. Також під ударами росіян опинилося село Гранове.

На Куп’янському напрямку російські окупанти вісім разів атакували Сили оборони в районах Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової“, – написали в Генштабі.

Читайте також: ОТУВ «Харків»: 140 військових втратили РФ на Харківському напрямку за добу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На Харківському напрямку йде бій – вечірнє зведення Генштабу
На Харківському напрямку йде бій – вечірнє зведення Генштабу
24.11.2024, 17:32
Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти
Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти
24.11.2024, 07:22
Де за кілька тижнів отримати базову військову підготовку, розповіли у ХОВА
Де за кілька тижнів отримати базову військову підготовку, розповіли у ХОВА
24.11.2024, 16:48
Новини Харкова – головне за 24.11: пожежа в харківській багатоповерхівці, бої
Новини Харкова – головне за 24.11: пожежа в харківській багатоповерхівці, бої
24.11.2024, 16:55
У Харкові підхмелений водій намагався відкупитися за 100$ – патрульні
У Харкові підхмелений водій намагався відкупитися за 100$ – патрульні
24.11.2024, 15:58
«Не здивуюся, якщо спробують повторити»: Коваленко про прорив РФ у Куп’янськ
«Не здивуюся, якщо спробують повторити»: Коваленко про прорив РФ у Куп’янськ
24.11.2024, 14:38

Новини за темою:

16:38
Де йдуть бої на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
08:19
Три штурми біля Вовчанська, шість – на Куп’янському напрямку: ГШ на 08:00
17:30
Два штурми біля Вовчанська, бій триває на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ
08:37
Росіяни вдарили по Козачій Лопані з авіації, ворог наступав 11 разів – Генштаб
17:38
Росіяни отримали по зубах біля трьох сіл на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «На Харківському напрямку йде бій – вечірнє зведення Генштабу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 17:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог наступав двічі на півночі Харківщини – у районі Тихого та Вовчанська.".