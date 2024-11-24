На Харківському напрямку йде бій – вечірнє зведення Генштабу
За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог наступав двічі на півночі Харківщини – у районі Тихого та Вовчанська.
Одна атаку Сили оборони відбили, ще один бій триває, зазначили у ГШ. Також під ударами росіян опинилося село Гранове.
“На Куп’янському напрямку російські окупанти вісім разів атакували Сили оборони в районах Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової“, – написали в Генштабі.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 17:32;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог наступав двічі на півночі Харківщини – у районі Тихого та Вовчанська.".