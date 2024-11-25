Как прошли сутки на Харьковщине – в ГСЧС проинформировали о пожарах в регионе
Всего за сутки спасатели потушили на Харьковщине семь возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожарные напомнили, что накануне около полудня в Харькове горела многоэтажка в Шевченковском районе.
«️К месту происшествия направлено 2 отделения ГСЧС на автоцистернах и 1 на автолестнице. На момент прибытия пожарных горела квартира на 12 этаже жилой многоэтажки. Площадь пожара составила 15 кв. ️Во время пожара получила ожоги тела женщина 1973 г.р. В 12:36 пожар локализован, а в 13:22 полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается», – написали в ГСЧС.
Также в течение суток пиротехники нашли и обезвредили две единицы взрывоопасных предметов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 07:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки спасатели потушили на Харьковщине семь возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".