Як минула доба на Харківщині – у ДСНС поінформували про пожежі в регіоні
Загалом за добу рятувальники загасили на Харківщині сім загорянь, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.
Пожежники нагадали, що напередодні близько опівдня в Харкові горіла багатоповерхівка в Шевченківському районі.
“️До місця події направлено 2 відділення ДСНС на автоцистернах та 1 на автодрабині. На момент прибуття вогнеборців горіла квартира на 12 поверсі житлової багатоповерхівки. Площа пожежі склала 15 м кв. ️Під час пожежі отримала опіки тіла жінка 1973 р.н. ️О 12:36 пожежу локалізовано, а о 13:22 повністю ліквідовано. Причина пожежі встановлюється“, – написали у ДСНС.
Також протягом доби піротехніки знайшли та знешкодили дві одиниці вибухонебезпечних предметів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, спасатели;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 07:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом за добу рятувальники загасили на Харківщині сім загорянь, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.".