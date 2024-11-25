Як минула доба на Харківщині – у ДСНС поінформували про пожежі в регіоні

Загалом за добу рятувальники загасили на Харківщині сім загорянь, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пожежники нагадали, що напередодні близько опівдня в Харкові горіла багатоповерхівка в Шевченківському районі.

“️До місця події направлено 2 відділення ДСНС на автоцистернах та 1 на автодрабині. На момент прибуття вогнеборців горіла квартира на 12 поверсі житлової багатоповерхівки. Площа пожежі склала 15 м кв. ️Під час пожежі отримала опіки тіла жінка 1973 р.н. ️О 12:36 пожежу локалізовано, а о 13:22 повністю ліквідовано. Причина пожежі встановлюється“, – написали у ДСНС.

Також протягом доби піротехніки знайшли та знешкодили дві одиниці вибухонебезпечних предметів.