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Утром «прилетело» по Купянску, возник пожар: Синегубов об обстрелах области

Происшествия 08:50   25.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Утром «прилетело» по Купянску, возник пожар: Синегубов об обстрелах области

В течение суток россияне продолжили обстреливать область, «прилетов» в Харькове не зафиксировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Утром, в 04:35 враг обстрелял Купянск – вследствие удара горела крыша складов и два авто.

Кроме того, накануне утром «прилетело» по Лозовскому району. «Шахед» упал в лесополосе между селами Алексеевка и Зеленовка. Обошлось без разрушений и пострадавших, добавил начальник ХОВА.

«09:20 Берестинский р-н, Натальинская ТГ, с. Липянка. За пределами населенного пункта враг нанес удары БПЛА «Шахед». Без разрушений. 19:25 Чугуевская ТГ, Клугино-Башкировка. В результате обстрела повреждена стена дома, который уже был ранее поврежден. Без пострадавших», – написал Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 08:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне продолжили обстреливать область, «прилетов» в Харькове не зафиксировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".