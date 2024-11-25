Утром «прилетело» по Купянску, возник пожар: Синегубов об обстрелах области

В течение суток россияне продолжили обстреливать область, «прилетов» в Харькове не зафиксировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Утром, в 04:35 враг обстрелял Купянск – вследствие удара горела крыша складов и два авто.

Кроме того, накануне утром «прилетело» по Лозовскому району. «Шахед» упал в лесополосе между селами Алексеевка и Зеленовка. Обошлось без разрушений и пострадавших, добавил начальник ХОВА.

«09:20 Берестинский р-н, Натальинская ТГ, с. Липянка. За пределами населенного пункта враг нанес удары БПЛА «Шахед». Без разрушений. 19:25 Чугуевская ТГ, Клугино-Башкировка. В результате обстрела повреждена стена дома, который уже был ранее поврежден. Без пострадавших», – написал Синегубов.