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Новости Харькова – главное за 25 ноября: как прошла ночь

Украина 07:00   25.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 25 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:00

Ночью на Харьковщине тревогу объявляли из-за возможной атаки российских беспилотников

В 03:27 на Сумщине Воздушные силы ВСУ заметили  российский беспилотник, который двигался на запад. Из-за возможной угрозы тревогу объявили и на Харьковщине.

Других угроз для Харькова и области не было, а в 05:28 прозвучал отбой (тревога все еще актуальна для Липецкой и Волчанской громады).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 07:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".