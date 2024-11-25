Новости Харькова – главное за 25 ноября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:00
Ночью на Харьковщине тревогу объявляли из-за возможной атаки российских беспилотников
В 03:27 на Сумщине Воздушные силы ВСУ заметили российский беспилотник, который двигался на запад. Из-за возможной угрозы тревогу объявили и на Харьковщине.
Других угроз для Харькова и области не было, а в 05:28 прозвучал отбой (тревога все еще актуальна для Липецкой и Волчанской громады).
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 07:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".