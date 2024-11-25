Новини Харкова – головне за 25 листопада: як минула ніч

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07:00

Вночі на Харківщині тривогу оголошували через можливу атаку російських безпілотників

О 03:27 на Сумщині Повітряні сили ЗСУ помітили російський безпілотник, що рухався на захід. Через можливу загрозу тривогу оголосили і на Харківщині.

Інших загроз для Харкова та області не було, а о 05:28 пролунав відбій (тривога досі актуальна для Липецької та Вовчанської громади).