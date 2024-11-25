Новини Харкова – головне за 25 листопада: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:00
Вночі на Харківщині тривогу оголошували через можливу атаку російських безпілотників
О 03:27 на Сумщині Повітряні сили ЗСУ помітили російський безпілотник, що рухався на захід. Через можливу загрозу тривогу оголосили і на Харківщині.
Інших загроз для Харкова та області не було, а о 05:28 пролунав відбій (тривога досі актуальна для Липецької та Вовчанської громади).
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".