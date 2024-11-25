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Новини Харкова – головне за 25 листопада: як минула ніч

Україна 07:00   25.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 25 листопада: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:00

Вночі на Харківщині тривогу оголошували через можливу атаку російських безпілотників

О 03:27 на Сумщині Повітряні сили ЗСУ помітили  російський безпілотник, що рухався на захід. Через можливу загрозу тривогу оголосили і на Харківщині.

Інших загроз для Харкова та області не було, а о 05:28 пролунав відбій (тривога досі актуальна для Липецької та Вовчанської громади).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 07:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".