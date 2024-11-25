Вранці “прилетіло” по Куп’янську, була пожежа: Синєгубов про обстріли області
Протягом доби росіяни продовжили обстрілювати область, прильотів у Харкові не зафіксували, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Вранці, о 04:35 ворог обстріляв Куп’янськ – внаслідок удару горів дах складів та два авто.
Крім того, напередодні вранці “прилетіло” по Лозовському району. “Шахед” впав у лісосмузі між селами Олексіївка та Зеленівка. Обійшлося без руйнувань та постраждалих, додав начальник ХОВА.
” 09:20 Берестинський р-н, Наталинська ТГ, с. Лип’янка. За межами населеного пункту ворог завдав ударів БПЛА “Шахед”. Без руйнувань. 19:25 Чугуївська ТГ, Клугино-Башкирівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено стіну будинку, який вже був раніше пошкоджений. Без постраждалих”, – написав Синєгубов.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби росіяни продовжили обстрілювати область, прильотів у Харкові не зафіксували, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".