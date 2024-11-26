Удар по центру Харькова 25.11: в каком состоянии пострадавшие (видео)
Семь пострадавших в результате ракетного удара РФ по Киевскому району Харькова остаются в больнице, сообщили в ХОВА.
«В областную клиническую больницу было доставлено 15 пострадавших. Все они были в состоянии средней тяжести и легкой. В хирургическом отделении находится пять пациентов с ушибами мягких тканей конечностей. В нейрохирургическом отделении с ушибами мягких тканей головы находятся два пациента», — отметил директор Харьковской областной клинической больницы Руслан Врагов.
По его данным, все пациенты находятся в стабильном состоянии. Другие пострадавшие, госпитализированные накануне, получили медицинскую помощь и отправлены на амбулаторное лечение.
«Некоторые пациенты на этой неделе также будут отпущены домой», — сказал Врагов.
Напомним, ракетой С-400 ударили россияне рядом с ЦПАУ Киевского района в центре Харькова. Взрыв прогремел при отсутствии воздушной тревоги — в половине девятого утра. В этот момент сотрудники ЦПАУ уже пришли на работу. Пострадали 25 человек. По данным мэра Игоря Терехова, кроме здания ЦПАУ были повреждены еще около 40 сооружений и жилых домов. Что касается ЦПАУ, то мэр заверил, что учреждение возобновит работу 26 ноября — в другом месте. По данным пресс-службы горсовета, на улице Свободы будет работать мобильный ЦПАУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрел, пострадавшие, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 15:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь пострадавших в результате ракетного удара РФ по Киевскому району Харькова остаются в больнице, сообщили в ХОВА.".