Удар по центру Харкова 25.11: у якому стані постраждалі (відео)

Сім постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по Київському району Харкова залишаються у лікарні, повідомили у ХОВА.

«До обласної клінічної лікарні було доставлено 15 постраждалих. Всі вони були в стані середньої важкості та легкі. В хірургічному відділенні знаходиться 5 пацієнтів із забоями мʼяких тканин кінцівок. В нейрохірургічному відділенні із забоями мʼяких тканин голови перебуває 2 пацієнти», – зазначив директор Харківської обласної клінічної лікарні Руслан Врагов.

За його даними, усі пацієнти у стабільному стані. Інші постраждалі, які були шпиталізовані напередодні, отримали медичну допомогу та відправлені на амбулаторне лікування.

«Деякі пацієнти на цьому тижні також будуть відпущені додому», – сказав Врагов.

Нагадаємо, ракетою С-400 вдарили росіяни поряд із ЦНАПом Київського району у центрі Харкова. Вибух пролунав за відсутності повітряної тривоги – о пів на дев’яту ранку. На цей момент співробітники ЦНАПу вже прийшли на роботу. Постраждали 25 людей. За даними мера Ігоря Терехова, окрім будівлі ЦНАПу отримали пошкодження ще близько 40 споруд та житлових будинків. Щодо ЦНАПу, то мер запевнив, що установа відновить роботу 26 листопада – в іншому місці. За даними пресслужби міськради, на вулиці Свободи працюватиме мобільний ЦНАП.