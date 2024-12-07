Отбивая штурм, лишился глаза: матрос из Харьковщины получил медаль от Сырского

Матрос Игорь Черепанов служит в роте морской пехоты 503 отдельного батальона.

«До широкомасштабного вторжения жил обычной гражданской жизнью, воспитывал двоих детей, работал на харьковской мебельной фабрике. Был мобилизован в ВС Украины, сейчас защищает страну в рядах «воинов трех стихий», – пишут в Харьковском ОТЦК и СП.

Военный вступил в прямой бой со врагом, сдержав наступление. Тем самым удалось предотвратить захват наших позиций. Однако Игорь Черепанов получил ранение и лишился правого глаза. За это, пишут в ОТЦК и СП, боец получил награду от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ медалью «Золотой Крест» за проявленную доблесть в бою», – уточнили в ОТЦК.