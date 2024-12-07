Отбивая штурм, лишился глаза: матрос из Харьковщины получил медаль от Сырского
Фото: Харьковский ОТЦК и СП
Матрос Игорь Черепанов служит в роте морской пехоты 503 отдельного батальона.
«До широкомасштабного вторжения жил обычной гражданской жизнью, воспитывал двоих детей, работал на харьковской мебельной фабрике. Был мобилизован в ВС Украины, сейчас защищает страну в рядах «воинов трех стихий», – пишут в Харьковском ОТЦК и СП.
Военный вступил в прямой бой со врагом, сдержав наступление. Тем самым удалось предотвратить захват наших позиций. Однако Игорь Черепанов получил ранение и лишился правого глаза. За это, пишут в ОТЦК и СП, боец получил награду от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
«Награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ медалью «Золотой Крест» за проявленную доблесть в бою», – уточнили в ОТЦК.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Александр Сырский, война, ВСУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 14:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Матрос Игорь Черепанов служит в роте морской пехоты 503 отдельного батальона, который входит в состав 38 отдельной бригады морской пехоты.".