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Отбивая штурм, лишился глаза: матрос из Харьковщины получил медаль от Сырского

Общество 14:48   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Отбивая штурм, лишился глаза: матрос из Харьковщины получил медаль от Сырского Фото: Харьковский ОТЦК и СП

Матрос Игорь Черепанов служит в роте морской пехоты 503 отдельного батальона.

«До широкомасштабного вторжения жил обычной гражданской жизнью, воспитывал двоих детей, работал на харьковской мебельной фабрике. Был мобилизован в ВС Украины, сейчас защищает страну в рядах «воинов трех стихий», – пишут в Харьковском ОТЦК и СП.

Военный вступил в прямой бой со врагом, сдержав наступление. Тем самым удалось предотвратить захват наших позиций. Однако Игорь Черепанов получил ранение и лишился правого глаза. За это, пишут в ОТЦК и СП, боец получил награду от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ медалью «Золотой Крест» за проявленную доблесть в бою», – уточнили в ОТЦК.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 14:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Матрос Игорь Черепанов служит в роте морской пехоты 503 отдельного батальона, который входит в состав 38 отдельной бригады морской пехоты.".