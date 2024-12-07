Відбиваючи штурм втратив око: матрос з Харківщини отримав медаль від Сирського

Матрос Ігор Черепанов служить у роті морської піхоти 503 окремого батальйону.

“До широкомасштабного вторгнення жив звичайним цивільним життям, виховував двох дітей, працював на харківській меблевій фабриці. Був мобілізований до ЗС України, зараз захищає країну в лавах “воїнів трьох стихій“, – пишуть у Харківському ОТЦК та СП.

Військовий вступив у прямий бій із ворогом, стримавши наступ. Тим самим вдалося запобігти захоплення наших позицій. Однак Ігор Черепанов отримав поранення та втратив праве око. За це, пишуть в ОТЦК та СП, боєць отримав нагороду від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

“Нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ медаллю “Золотий Хрест” за проявлену доблесть у бою”, – уточнили в ОТЦК.