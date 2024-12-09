КАБами били россияне по Богодуховскому району: последствия обстрелов

О том, что накануне россияне обстреливали Харьковщину, а также – о последствиях «прилетов» сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Первый удар по Золочевской громаде Богодуховского района зафиксировали в 14:09. По селу Уды «прилетели» два КАБа, уточнил Синегубов. Авиабомбы упали на открытой территории, информации о пострадавших и разрушениях нет.

Однако вскоре оккупанты вновь выпустили снаряды по громаде. На этот раз досталось Золочеву.

«14:11 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ., пгт Золочев. В результате обстрела повреждены 6 частных домов», – написал начальник ХОВА.