Live
  • Пн 09.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.44
  • EUR 43.86

КАБами били россияне по Богодуховскому району: последствия обстрелов

Украина 08:31   09.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
КАБами били россияне по Богодуховскому району: последствия обстрелов Фото: Олег Синегубов/Telegram

О том, что накануне россияне обстреливали Харьковщину, а также – о последствиях «прилетов» сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Первый удар по Золочевской громаде Богодуховского района зафиксировали в 14:09. По селу Уды «прилетели» два КАБа, уточнил Синегубов. Авиабомбы упали на открытой территории, информации о пострадавших и разрушениях нет.

Однако вскоре оккупанты вновь выпустили снаряды по громаде. На этот раз досталось Золочеву.

«14:11 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ., пгт Золочев. В результате обстрела повреждены 6 частных домов», – написал начальник ХОВА.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 9 декабря: как прошла ночь

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 9.12: угрозы ударов БПЛА и баллистики, пожары
Новости Харькова — главное за 9.12: угрозы ударов БПЛА и баллистики, пожары
09.12.2024, 09:31
«Не могу сказать, что Харьков может спать спокойно» – Коваленко
«Не могу сказать, что Харьков может спать спокойно» – Коваленко
07.12.2024, 12:10
Пришлось вызывать спасателей: как медики спасали 250-килограммовую женщину
Пришлось вызывать спасателей: как медики спасали 250-килограммовую женщину
09.12.2024, 09:21
Терехов рассказал про КАБы и новую тревогу в Харькове
Терехов рассказал про КАБы и новую тревогу в Харькове
08.12.2024, 11:53
ВСУ контратаковали на Купянщине и в районе Оскола – ISW
ВСУ контратаковали на Купянщине и в районе Оскола – ISW
09.12.2024, 07:31
Сегодня 9 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 декабря: какой праздник и день в истории
09.12.2024, 06:00

Новости по теме:

07:31
ВСУ контратаковали на Купянщине и в районе Оскола – ISW
19:45
Спрятаться и согреться на Харьковщине оккупантам стало сложно: почему
16:29
На Харьковщине идут два боя — Генштаб ВСУ
15:15
«Когда ставишь все на кон — и потерять можно все» — Немичев о потере Сирии РФ
15:07
«Есть что-то очень символическое» — Портников о событиях в Сирии и Украине

Вы читали новость: «КАБами били россияне по Богодуховскому району: последствия обстрелов»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 08:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что накануне россияне обстреливали Харьковщину, а также – о последствиях «прилетов» сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".