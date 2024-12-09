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Новости Харькова — главное за 9 декабря: как прошла ночь

Украина 08:22   09.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 9 декабря: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:22

Десять пожаров потушили на Харьковщине в течение суток — данные от ГСЧС

О возгораниях, которые произошли в регионе за сутки, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в утренней сводке за 9 декабря.

Всего у спасателей было 20 оперативных выездов. Десять из них — на тушения пожаров.

Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили две единицы взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС.

07:07

Масштабная воздушная тревога из-за российских БПЛА, угроза применения баллистики – как прошла ночь на Харьковщине 

Из-за угрозы удара вражеских БПЛА по области еще накануне, в 21:17, на Харьковщине объявили воздушную тревогу. 

А в 21:53 Воздушные силы ВСУ предупредили уже об пусках баллистики с северо-востока. 

Тем временем в 22:09 российские беспилотники начали двигаться на границе Харьковской и Полтавской области. 

Как уточнили Воздушные силы в 23:27, дроны на границе нашего региона взяли северо-западный курс, угроза ударов оставалась. 

До 00:47 БПЛА оккупантов фиксировали над соседними от Харьковшины областями — на Полтавщине и Сумщине. После – угроза «прилетов» миновала, объявили отбой. А в 02:02 Воздушные силы вновь заметили пуски баллистики на северо-востоке страны, прозвучала тревога. 

Уже в 02:44 дали отбой, а через две минуты в ВСУ сообщили и об отмене угрозы применения БПЛА по всей стране.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".