Новости Харькова — главное за 9 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:22

Десять пожаров потушили на Харьковщине в течение суток — данные от ГСЧС

О возгораниях, которые произошли в регионе за сутки, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в утренней сводке за 9 декабря.

Всего у спасателей было 20 оперативных выездов. Десять из них — на тушения пожаров.

Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили две единицы взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС.

07:07

Масштабная воздушная тревога из-за российских БПЛА, угроза применения баллистики – как прошла ночь на Харьковщине

Из-за угрозы удара вражеских БПЛА по области еще накануне, в 21:17, на Харьковщине объявили воздушную тревогу.

А в 21:53 Воздушные силы ВСУ предупредили уже об пусках баллистики с северо-востока.

Тем временем в 22:09 российские беспилотники начали двигаться на границе Харьковской и Полтавской области.

Как уточнили Воздушные силы в 23:27, дроны на границе нашего региона взяли северо-западный курс, угроза ударов оставалась.

До 00:47 БПЛА оккупантов фиксировали над соседними от Харьковшины областями — на Полтавщине и Сумщине. После – угроза «прилетов» миновала, объявили отбой. А в 02:02 Воздушные силы вновь заметили пуски баллистики на северо-востоке страны, прозвучала тревога.

Уже в 02:44 дали отбой, а через две минуты в ВСУ сообщили и об отмене угрозы применения БПЛА по всей стране.