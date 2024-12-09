Новини Харкова — головне за 9 грудня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:22
Десять пожеж загасили на Харківщині протягом доби – дані від ДСНС
Про загоряння, що сталися в регіоні за добу, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області у ранковому зведенні за 9 грудня.
Загалом у рятувальників було 20 оперативних виїздів. Десять із них – на гасіння пожеж.
Крім того, піротехніки виявили та знешкодили дві одиниці вибухонебезпечних предметів, додали у ДСНС.
07:07
Масштабна повітряна тривога через російські БПЛА, загроза застосування балістики – як минула ніч на Харківщині
Через загрозу удару ворожих БПЛА по області ще напередодні, о 21:17, на Харківщині оголосили повітряну тривогу.
А о 21:53 Повітряні сили ЗСУ попередили вже про пуски балістики з північного сходу.
Тим часом о 22.09 російські безпілотники почали рухатися на кордоні Харківської та Полтавської області.
Як уточнили Повітряні сили о 23:27, дрони на кордоні нашого регіону взяли північно-західний курс, загроза ударів залишалася.
До 00:47 БПЛА окупантів фіксували над сусідніми від Харківщини областями – на Полтавщині та Сумщині. Після – загроза «прильотів» минула, оголосили відбій. А о 02:02 Повітряні сили знову помітили запуски балістики на північному сході країни, пролунала тривога.
Вже о 02:44 дали відбій, а за дві хвилини у ЗСУ повідомили і про скасування загрози застосування БПЛА по всій країні.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".