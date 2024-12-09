Новини Харкова — головне за 9 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:22

Десять пожеж загасили на Харківщині протягом доби – дані від ДСНС

Про загоряння, що сталися в регіоні за добу, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області у ранковому зведенні за 9 грудня.

Загалом у рятувальників було 20 оперативних виїздів. Десять із них – на гасіння пожеж.

Крім того, піротехніки виявили та знешкодили дві одиниці вибухонебезпечних предметів, додали у ДСНС.

07:07

Масштабна повітряна тривога через російські БПЛА, загроза застосування балістики – як минула ніч на Харківщині

Через загрозу удару ворожих БПЛА по області ще напередодні, о 21:17, на Харківщині оголосили повітряну тривогу.

А о 21:53 Повітряні сили ЗСУ попередили вже про пуски балістики з північного сходу.

Тим часом о 22.09 російські безпілотники почали рухатися на кордоні Харківської та Полтавської області.

Як уточнили Повітряні сили о 23:27, дрони на кордоні нашого регіону взяли північно-західний курс, загроза ударів залишалася.

До 00:47 БПЛА окупантів фіксували над сусідніми від Харківщини областями – на Полтавщині та Сумщині. Після – загроза «прильотів» минула, оголосили відбій. А о 02:02 Повітряні сили знову помітили запуски балістики на північному сході країни, пролунала тривога.

Вже о 02:44 дали відбій, а за дві хвилини у ЗСУ повідомили і про скасування загрози застосування БПЛА по всій країні.