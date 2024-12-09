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КАБами били росіяни по Богодухівському району: наслідки обстрілів

Україна 08:31   09.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
КАБами били росіяни по Богодухівському району: наслідки обстрілів Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Про те, що напередодні росіяни обстрілювали Харківщину, а також – про наслідки “прильотів” повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перший удар по Золочівській громаді Богодухівського району зафіксували о 14.09. По селу Уди “прилетіли” два КАБи, уточнив Синєгубов. Авіабомби впали на відкритій території, інформації про постраждалих та руйнування немає.

Однак незабаром окупанти знову випустили снаряди по громаді. На цей раз дісталося Золочеву.

“14:11 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., смт Золочів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків“, – написав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 08:31;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що напередодні росіяни обстрілювали Харківщину, а також – про наслідки “прильотів” повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".