КАБами били росіяни по Богодухівському району: наслідки обстрілів

Про те, що напередодні росіяни обстрілювали Харківщину, а також – про наслідки “прильотів” повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перший удар по Золочівській громаді Богодухівського району зафіксували о 14.09. По селу Уди “прилетіли” два КАБи, уточнив Синєгубов. Авіабомби впали на відкритій території, інформації про постраждалих та руйнування немає.

Однак незабаром окупанти знову випустили снаряди по громаді. На цей раз дісталося Золочеву.

“14:11 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., смт Золочів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків“, – написав начальник ХОВА.