Футболист Мудрик с Харьковщины отреагировал на инцидент с допингом

Футболист сборной Украины, игрок ФК «Челси» и уроженец города Берестин (ранее – Красноград) Михаил Мудрик подтвердил, что сдал положительный тест на наличие в организме запрещенных веществ.

Мудрик отметил, что ситуация стала для него шокирующей, ведь он никогда не принимал допинг, написал футболист в «Instagram».

«Это стало полным шоком, поскольку я никогда заведомо не использовал запрещенные вещества и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти. Я знаю, что не сделал ничего плохого и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Больше сейчас не могу сказать из-за конфиденциальности процесса, но скажу, как только смогу», — написал Мудрик.

На официальном сайте «Челси» также появилось заявление, где клуб и игроки выразили поддержку игроку.

«Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что привело к негативным результатам анализа», — говорится в сообщении.

Как сообщает Tribuna.com, положительный результат дала допинг-проба «А», взятая в конце октября.

UA-Футбол пишет, что Мудрику грозит дисквалификация сроком на четыре года.