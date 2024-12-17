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Футболист Мудрик с Харьковщины отреагировал на инцидент с допингом

Спорт 13:25   17.12.2024
Виктория Яковенко
Футболист Мудрик с Харьковщины отреагировал на инцидент с допингом Фото: Дан Балашов, Украинская ассоциация футбола

Футболист сборной Украины, игрок ФК «Челси» и уроженец города Берестин (ранее – Красноград) Михаил Мудрик подтвердил, что сдал положительный тест на наличие в организме запрещенных веществ.

Мудрик отметил, что ситуация стала для него шокирующей, ведь он никогда не принимал допинг, написал футболист в «Instagram».

«Это стало полным шоком, поскольку я никогда заведомо не использовал запрещенные вещества и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти. Я знаю, что не сделал ничего плохого и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Больше сейчас не могу сказать из-за конфиденциальности процесса, но скажу, как только смогу», — написал Мудрик.

Мудрик о допинге
скриншот

На официальном сайте «Челси» также появилось заявление, где клуб и игроки выразили поддержку игроку.

«Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что привело к негативным результатам анализа», — говорится в сообщении.

Как сообщает Tribuna.com, положительный результат дала допинг-проба «А», взятая в конце октября.

UA-Футбол пишет, что Мудрику грозит дисквалификация сроком на четыре года.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 13:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Футболист сборной Украины и уроженец города Берестин (ранее – Красноград) Михаил Мудрик подтвердил, что сдал положительный тест на наличие в организме запрещенных веществ.".