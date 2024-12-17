Футболист Мудрик с Харьковщины отреагировал на инцидент с допингом
Футболист сборной Украины, игрок ФК «Челси» и уроженец города Берестин (ранее – Красноград) Михаил Мудрик подтвердил, что сдал положительный тест на наличие в организме запрещенных веществ.
Мудрик отметил, что ситуация стала для него шокирующей, ведь он никогда не принимал допинг, написал футболист в «Instagram».
«Это стало полным шоком, поскольку я никогда заведомо не использовал запрещенные вещества и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти. Я знаю, что не сделал ничего плохого и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Больше сейчас не могу сказать из-за конфиденциальности процесса, но скажу, как только смогу», — написал Мудрик.
На официальном сайте «Челси» также появилось заявление, где клуб и игроки выразили поддержку игроку.
«Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что привело к негативным результатам анализа», — говорится в сообщении.
Как сообщает Tribuna.com, положительный результат дала допинг-проба «А», взятая в конце октября.
UA-Футбол пишет, что Мудрику грозит дисквалификация сроком на четыре года.
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- Категории: Спорт, Украина; Теги: допинг, красноград, Мудрик, сборная, футболист;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 13:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Футболист сборной Украины и уроженец города Берестин (ранее – Красноград) Михаил Мудрик подтвердил, что сдал положительный тест на наличие в организме запрещенных веществ.".