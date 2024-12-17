Футболіст Мудрик з Харківщини відреагував на інцидент із допінгом
Футболіст збірної України, гравець ФК «Челсі» та уродженець міста Берестин (раніше – Красноград) Михайло Мудрик підтвердив, що здав позитивний тест на наявність в організмі заборонених речовин.
Мудрик зазначив, що ситуація стала для нього шокуючою, адже він ніколи не приймав допінг, написав футболіст в «Інстаграм».
«Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не використовував заборонені речовини і не порушував жодних правил, і я тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб з’ясувати, як це могло статися. Я знаю, що не зробив нічого поганого і сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Більше зараз не можу сказати через конфіденційність процесу, але скажу, щойно зможу», – написав Мудрик.
На офіційному сайті «Челсі» також з’явилася заява, де клуб і гравці висловили підтримку гравцю.
«Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що спричинило негативні результати аналізу», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Tribuna.com, позитивний результат дала допінг-проба «А», яку взяли наприкінці жовтня.
Видання UA-Футбол пише, що Мудрику загрожує дискваліфікація терміном на чотири роки.
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- Категорії: Спорт, Україна; Теги: допинг, красноград, Мудрик, сборная, футболист;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 13:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Футболіст збірної України та уродженець міста Берестин (раніше – Красноград) Михайло Мудрик підтвердив, що здав позитивний тест на наявність в організмі заборонених речовин.".