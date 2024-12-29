«Андрюшка, ты это заслужил»: мать «Джуса» получила «Золотую звезду» сына

Мать Андрея «Джуса» Пильщикова сообщила на своей странице на Facebook, что получила посмертный орден сына – «Золотая звезда».

С наградой погибшего летчика Лилия Аверьянова пришла на могилу сына.

«Андрюшка, ты это заслужил», – подписала фото женщина.

Президент Владимир Зеленский наградил высшими государственными наградами украинских защитников 27 декабря. Также посмертные ордена «Золотая звезда» глава государства вручил родственникам погибших воинов.

«Майор Андрей Пильщиков (позывной Джус). С марта 2022 по август 2023 совершил 101 боевой вылет. Благодаря этому удалось уничтожить воздушные цели, комплексы ПВО, вооружение, авиационную и военную технику, российских оккупантов. Андрей Пильщиков был одним из тех, кто принимал участие в переговорах в Сенате США по предоставлению Украине наступательного оружия, систем Patriot, ракет ATACMS и истребителей F-16. Погиб в прошлом году 25 августа во время выполнения боевого задания», – написано в сообщении о награждении воинов на сайте Офиса Президента.

Напомним, указом президента Украины Владимира Зеленского накануне Дня защитников и защитниц Украины, 30 сентября, военному летчику с позывным «Джус» посмертно присвоили звание Герой Украины.

Андрей Пильщиков (позывной «Джус») — летчик, майор (посмертно), кавалер ордена «За мужество» II (в 2023 году посмертно) и III (в 2022 году) степеней. Джус родился в Харькове в 1993 году, учился в местной гимназии №116. В 2010-м поступил в НАУ «ХАИ», а в 2011-м — в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Служил летчиком в 40-й бригаде тактической авиации. С началом полномасштабной войны Джус защищал небо над Украиной. Участвовал в воздушной обороне Киева и других территорий в составе подразделения, которое называли «Призраки Киева». В ходе визита в Вашингтон в июне 2022 года Пильщиков встречался с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и американскими законодателями и призывал дать Украине истребители F-16 и другое современное вооружение. С таким же месседжем он выступал в американских медиа.

Джус погиб 25 августа прошлого года – тогда во время выполнения боевого задания столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39. Погибли сразу три пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков. ГБР открыло уголовное производство.