“Андрійку, ти це заслужив”: мати “Джуса” отримала “Золоту зірку” сина

Мати Андрія “Джуса” Пільщикова повідомила на своїй сторінці на Facebook, що отримала посмертний орден сина – “Золота зірка”.

Із нагородою загиблого льотчика Лілія Авер’янова прийшла на могилу сина.

“Андрійку, ти це заслужив”, – підписала фото жінка.

Президент Володимир Зеленський нагородив найвищими державними нагородами українських захисників 27 грудня. Також посмертні ордена “Золота зірка” глава держави вручив родичам загиблих воїнів.

“Майор Андрій Пільщиков (позивний Джус). З березня 2022-го до серпня 2023-го здійснив 101 бойовий виліт. Завдяки цьому вдалося знищити повітряні цілі, комплекси ППО, озброєння, авіаційну та військову техніку, російських окупантів. Андрій Пільщиков був одним із тих, хто брав участь у переговорах у Сенаті США щодо надання Україні наступальної зброї, систем Patriot, ракет ATACMS та винищувачів F-16. Загинув торік 25 серпня під час виконання бойового завдання”, – йдеться у повідомленні на сайті Офісу Президента.

Нагадаємо, указом президента України Володимира Зеленського напередодні Дня захисників та захисниць України, 30 вересня, військовому льотчику із позивним «Джус» посмертно надали звання Герой України.

Андрій Пільщиков (позивний «Джус») – льотчик, майор (посмертно), кавалер ордена «За мужність» ІІ (2023 посмертно) та III (2022) ступенів. Джус народився в Харкові у 1993 році, навчався у місцевій гімназії №116. У 2010-му вступив до НАУ «ХАІ», а у 2011-му – до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Служив льотчиком у 40-й бригаді тактичної авіації. З початком повномасштабної війни Джус боронив небо над Україною. Брав участь у повітряній обороні Києва та інших територій у складі підрозділу, який називали «Привиди Києва». Під час візиту до Вашингтона у червні 2022 року Пільщиков зустрічався з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном та американськими законодавцями та закликав дати Україні винищувачі F-16 та інше сучасне озброєння. З таким же меседжем він виступав в американських медіа.

Джус загинув 25 серпня минулого року – тоді під час виконання бойового завдання зіткнулися два навчально-бойові літаки Л-39. Загинули одразу три пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков. ДБР відкрило кримінальне провадження.