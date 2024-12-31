Новости Харькова — главное за 31 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:44
Ночью на Харьковщине фиксировались «Шахеды»
Воздушную тревогу в Харькове и области объявили в 01:30. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеских ударных БпЛА, которые держали курс с Сумщины на Харьковщину.
Около 05:00 в ВС ВСУ сообщили, что вражеские дроны фиксируются в западной части Харьковской области, держали северо-западный курс.
Больше информации о БпЛА в регионе не было. По состоянию на 06:44 тревога на Харьковщине актуальна.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушная тревога, война, ВСУ, Харьков, Харьковская область, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 06:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".