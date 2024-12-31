Новости Харькова — главное за 31 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:44

Ночью на Харьковщине фиксировались «Шахеды»

Воздушную тревогу в Харькове и области объявили в 01:30. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеских ударных БпЛА, которые держали курс с Сумщины на Харьковщину.

Около 05:00 в ВС ВСУ сообщили, что вражеские дроны фиксируются в западной части Харьковской области, держали северо-западный курс.

Больше информации о БпЛА в регионе не было. По состоянию на 06:44 тревога на Харьковщине актуальна.