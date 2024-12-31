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Новости Харькова — главное за 31 декабря: как прошла ночь

Общество 06:44   31.12.2024
Виктория Яковенко
Новости Харькова — главное за 31 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:44

Ночью на Харьковщине фиксировались «Шахеды»

Воздушную тревогу в Харькове и области объявили в 01:30. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеских ударных БпЛА, которые держали курс с Сумщины на Харьковщину.

Около 05:00 в ВС ВСУ сообщили, что вражеские дроны фиксируются в западной части Харьковской области, держали северо-западный курс.

Больше информации о БпЛА в регионе не было. По состоянию на 06:44 тревога на Харьковщине актуальна.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 06:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".