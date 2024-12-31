Новини Харкова — головне за 31 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:44

Вночі на Харківщині фіксувались «шахеди»

Повітряну тривогу в Харкові та області оголосили о 01:30. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожі ударні БпЛА, які тримали курс з Сумщини на Харківщину.

Близько 05:00 у ПС ЗСУ повідомили, що ворожі дрони фіксуються в західній частині Харківщини, тримали північно-західний курс.

Більше інформації про БпЛА в регіоні не було. Станом на 06:44 тривога на Харківщині актуальна.