Новини Харкова — головне за 31 грудня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:44
Вночі на Харківщині фіксувались «шахеди»
Повітряну тривогу в Харкові та області оголосили о 01:30. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожі ударні БпЛА, які тримали курс з Сумщини на Харківщину.
Близько 05:00 у ПС ЗСУ повідомили, що ворожі дрони фіксуються в західній частині Харківщини, тримали північно-західний курс.
Більше інформації про БпЛА в регіоні не було. Станом на 06:44 тривога на Харківщині актуальна.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, війна, воздушная тревога, ЗСУ, Харків, Харьковская область, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 06:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".