Разрушено здание горсовета, многоэтажки, выбиты окна – что происходит в Изюме

О том, как в Изюме устраняют последствия вражеского обстрела, какие работы проводят и, что известно о пострадавших, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела повреждены три многоэтажки, больше десятка честных домов, семь единиц транспорта. Кроме того, пишет Синегубов, частично разрушено здание горсовета. Выбиты коло 800 окон.

«Среди пострадавших девушка 15 лет в среднем состоянии. После оказания медицинской помощи находится дома с родителями. Мальчик 6 лет с мамой находится в медучреждении. Девушка 14 лет в тяжелом состоянии, находится в медучреждении», – передает начальник ХОВА.

Также он сообщил, что в Изюме развернули пункты поддержки для пострадавших.

«Оказываем гуманитарную помощь, в том числе медикаменты, продукты питания и гигиенические наборы. А также психологическую и юридическую поддержку. Привлекли несколько десятков волонтеров, работающих в составе групп быстрого реагирования, а также представители благотворительных организаций», – добавил Синегубов.

Напомним, около 11:35 военные РФ нанесли удар ракетой «Искандер» по мэрии в Изюме. Часть здания обвалилась. Повреждены дома вокруг. Погибли пять человек: две сестры 18 и 19 лет (старшая была беременна) и трое мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Около полусотни человек пострадали. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, большинство — работники налоговой, Службы по делам детей, отдела Государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений. Также среди раненых местные жители, пришедшие получить государственные услуги, и люди, которые живут рядом или просто проходили мимо, в том числе три ребенка. Это мальчик 6 лет и две девочки 14 и 16 лет, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Из детей в самом тяжелом состоянии 14-летняя девочка — у нее ранения живота и плеча. Большинство пострадавших ранены осколками ракеты и стеклом. Чубенко отметил, что в городе была воздушная тревога, но от момента обнаружения ракеты до «прилета» прошло меньше минуты. Поэтому шансов добраться до укрытия у людей не было. На удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. На следующий день директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол сообщил, что количество пострадавших вследствие обстрела возросло до 57, а тела все погибших уже идентифицировали. Как оказалось, среди них были эвакуированные из Боровой – люди переехали в Изюм и хотели получить административные услуги.