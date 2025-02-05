Зруйнована будівля міськради, багатоповерхівки – що відбувається в Ізюмі

Про те, як в Ізюмі усувають наслідки ворожого обстрілу, які роботи проводять та, що відомо про постраждалих, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу пошкоджені три багатоповерхівки, більше десятка приватних будинків, сім одиниць транспорту. Крім того, пише Синєгубов, частково зруйнована будівля міськради. Вибито близько 800 вікон.

“Серед постраждалих: дівчина 15 років в середньому стані. Після надання медичної допомоги перебуває вдома з батьками. Хлопчик 6 років з мамою знаходиться в медзакладі. Дівчина 14 років у тяжкому стані, перебуває в медзакладі”, – передає начальник ХОВА.

Також він повідомив, що в Ізюмі розгорнули пункти підтримки для постраждалих.

“Надаємо гуманітарну допомогу, зокрема медикаменти, продукти харчування та гігієнічні набори. А також психологічну та юридичну підтримку. Залучили кілька десятків волонтерів, які працюють у складі груп швидкого реагування, а також представники благодійних організацій“, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, близько 11:35 військові РФ завдали удару ракетою «Іскандер» по мерії в Ізюмі. Частина будівлі обвалилася. Пошкоджені будинки поруч. Загинули п’ятеро людей: дві сестри 18 та 19 років (старша була вагітна) та троє чоловіків віком від 40 до 70 років. Близько пів сотні людей постраждали. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, більшість – працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу Державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ. Також серед поранених місцеві жителі, які прийшли отримати державні послуги, і люди, які живуть поряд або просто проходили повз, у тому числі троє дітей. Це хлопчик 6 років та дві дівчинки 14 та 16 років, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. З дітей у найважчому стані 14-річна дівчинка – у неї поранення живота та плеча. Більшість постраждалих поранені уламками ракети та склом. Чубенко зазначив, що у місті була повітряна тривога, але від моменту виявлення ракети до «прильоту» минуло менш як хвилина. Тому шансів дістатися до укриття люди не мали. На удар відреагував президент Володимир Зеленський. Наступного дня директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокіл повідомив, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 57, а тіла всіх загиблих уже ідентифікували. Як виявилося, серед них були евакуйовані з Борової – люди переїхали до Ізюма та хотіли отримати адміністративні послуги.