Как получить полмиллиона на бизнес, учат на Харьковщине (видео)

Еще два офиса «Зроблено в Україні» презентовали на Харьковщине — в Чугуеве и Новой Водолаге. Оба оборудовали при поддержке правительства Японии. В офисах можно узнать, какие гранты и программы сейчас предлагают государство и международные организации, и в дальнейшем получить поддержку в составлении заявки. Всего в регионе есть шесть таких пространств, первое из которых работает в Харькове с прошлого лета.

Валентина Кащавцева, специалист офиса «Зроблено в Україні» в Чугуеве

Человека надо встречать в достойном помещении, с хорошим настроением. Я всем желаю, чтобы у них сбылась их мечта.

Валентина помогает воплощать в жизнь мечты о собственном деле. Она возглавила новый офис «Зроблено в Україні» в Чугуеве. Ему уже месяц. Государственный проект реализуют по всей стране на базе центров занятости.

Валентина Кащавцева, специалист офиса «Зроблено в Україні» в Чугуеве

В работе у нас уже более 20 микрогрантов. Людям, которые обратились в январе, мы помогаем в практическом построении бизнес-планов.

Жители Чугуевщины хотят развивать сельское хозяйство, заниматься деревообработкой, оказывать бытовые услуги, открывать аптеки, кафе и магазины, в том числе цветочные. Крупному бизнесу в условиях тревог и «прилетов» существовать трудно, констатирует начальница городской военной администрации.

Галина Минаева, начальница Чугуевской городской военной администрации

Многие предприятия мощных сегодня в городе не работают. Поэтому поддержка государством малого бизнеса — это очень важно. Они настолько талантливы, они генерируют очень классные идеи.

Новый офис представляет заместитель министра экономики.

Татьяна Бережная, заместитель министра экономики Украины

Сюда могут приходить предприниматели или те, кто хочет ими стать и получить всю информацию по поводу имеющихся грантовых программ, учебных программ, донорских программ даже от наших партнеров для развития и создания бизнеса.

Бережная собирает пожелания и жалобы предпринимателей, которые уже воспользовались госпрограммами. В прошлом году получили гранты десять жителей Чугуевщины, среди них Александра Кущ.

Александра Кущ, получила грант на создание детской игровой комнаты

Благодаря полученному микрогранту «Власна справа» мне удалось открыть детское учреждение по типу детского сада. Это детская игровая комната. Два рабочих места, у меня два воспитателя. Я получила 250 тысяч гривен. Не хватило, конечно. Нужно было вдвое больше.

Такое заведение — выход для родителей, которым не с кем оставить детей. Ведь государственные садики не работают, а процедура открытия частного значительно сложнее, потому что требует получения лицензии.

Александра Кущ, получила грант на создание детской игровой комнаты

Это помещение находится в пятиэтажном жилом доме. У выхода у нас есть укрытие. Родители приводить детей могут на любое время.

Сейчас игровая комната может принять 30 детей, но желающих значительно больше, поэтому Александра задумывается над расширением пространства. Снова подать заявку на микрогрант «Власна справа» женщина не может, потому что он предоставляется один раз. И с этим не согласны многие предприниматели.

Александр Котуков, директор Харьковского областного центра занятости

Будем инициировать и просить наше руководство, чтобы те бизнесы, которые работают и успешно погасили, чтобы они могли повторно взять грант.

Котуков подчеркивает: Харьковщина — единственный регион Украины, для которого максимальный размер микрогранта «Власна справа» сейчас составляет полмиллиона гривен. Это вдвое больше, чем для всех остальных областей. Такую привилегию Харьковщина получила в прошлом году, после запроса местных предпринимателей. Сейчас они просят увеличить размер микрогранта еще втрое.

Александр Котуков, директор Харьковского областного центра занятости

До полутора миллионов гривен. Чтобы закупать не только небольшое оборудование, а то, что будет производить реальные товары. Одно дело — вести бизнес в Закарпатье, другое — в Харьковской области, где каждый день или «Молния», или «Шахед», или какая-то ракета.

Всего на Харьковщине уже есть шесть офисов «Зроблено в Україні». Кроме чугуевского самый новый — в Новой Водолаге.

Ирина Бондаренко, получила грант на производство цельнозерновой муки

Были определенные трудности на этапе проверки Ощадбанком.

Сначала заявку подавал муж, который хотел продолжить дело деда и отца, но ему банк отказал: нашлось много тезок, имевших проблемы с законом. Ирине же грант согласовали.

Ирина Бондаренко, получила грант на производство цельнозерновой муки

Грант полностью себя оправдал. Где-то половина стоимости мельницы была погашена за счет этого гранта.

Предприниматели поднимают вопрос особого режима налогообложения для Харьковщины.

Татьяна Бережная, заместитель министра экономики Украины

В прошлом году были определенные льготы введены налоговые для харьковского бизнеса. То есть предприниматели освобождены от местных налогов. Они компенсируются из государственного бюджета. Это только такие части льготные, которые фактически составляют особое налоговое отношение к Харьковщине. Но понятно, что вопрос какой-то комплексной экономической зоны рассматривается.

В течение месяца в регионе должно появиться седьмое пространство поддержки предпринимателей. Его обустраивают в Балаклее.