Як отримати пів мільйона на бізнес, навчають на Харківщині (відео)

Ще два офіси «Зроблено в Україні» презентували на Харківщині – у Чугуєві та Новій Водолазі. Обидва обладнали за підтримки уряду Японії. В офісах можна дізнатися, які гранти та програми зараз пропонують держава та міжнародні організації, і надалі отримати підтримку у складанні заявки. Загалом у регіоні є шість таких просторів, перший з яких працює у Харкові з минулого літа.

Валентина Кащавцева, фахівчиня офісу “Зроблено в Україні” в Чугуєві

Людину треба зустрічати в достойному приміщенні, з гарним настроєм. Я всім бажаю, щоб у них збулася їхня мрія.

Пані Валентина допомагає втілювати в життя мрії про власну справу. Вона очолила новий офіс “Зроблено в Україні” в Чугуєві. Йому вже місяць. Державний проєкт реалізовують по всій країні на базі центрів зайнятості.

Валентина Кащавцева, фахівчиня офісу “Зроблено в Україні” в Чугуєві

У роботі у нас вже понад 20 мікрогрантів. Людям, які звернулися в січні, ми допомагаємо у практичній побудові бізнес-планів.

Жителі Чугуївщини хочуть розвивати сільське господарство, займатися деревообробкою, надавати побутові послуги, відкривати аптеки, кафе та магазини, зокрема квіткові. Великому бізнесу в умовах тривог та “прильотів” існувати важко, констатує начальниця міської військової адміністрації.

Галина Мінаєва, начальниця Чугуївської міської військової адміністрації

Багато підприємств потужних сьогодні в місті не працює. Тому підтримка державою малого бізнесу – це надзвичайно важливо. Вони настільки талановиті, вони генерують дуже класні ідеї.

Новий офіс презентує заступниця міністра економіки.

Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України

Сюди можуть приходити підприємці або ті, хто хоче ними стати й отримати всю інформацію з приводу наявних грантових програм, навчальних програм, донорських програм навіть від наших партнерів для розвитку і створення бізнесу.

Бережна збирає побажання та скарги підприємців, які вже скористалися держпрограмами. Торік отримали гранти десять мешканців Чугуївщини, серед них Олександра Кущ.

Олександра Кущ, отримала грант на створення дитячої ігрової кімнати

Завдяки отриманому мікрогранту «Власна справа» мені вдалося відкрити дитячий заклад по типу дитячого садочка. Це дитяча ігрова кімната. Два робочих місця, в мене два вихователі. Я отримала 250 тисяч гривень. Не вистачило, звісно. Потрібно було вдвічі більше.

Такий заклад – вихід для батьків, яким немає з ким залишити дітей. Адже державні садочки не працюють, а процедура відкриття приватного значно складніша, бо вимагає отримання ліцензії.

Олександра Кущ, отримала грант на створення дитячої ігрової кімнати

Це приміщення знаходиться в п’ятиповерховому житловому будинку. Біля виходу в нас є укриття. Батьки приводити дітей можуть на будь-який час.

Зараз ігрова кімната може прийняти 30 дітей, але охочих значно більше, тому Олександра замислюється над розширенням простору. Знову подати заявку на мікрогрант “Власна справа” жінка не може, бо він надається один раз. І з цим не погоджується багато підприємців.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

Будемо ініціювати й просити наше керівництво, щоб ті бізнеси, які працюють й успішно погасили, щоб вони могли повторно взяти грант.

Котуков підкреслює: Харківщина – єдиний регіон України, для якого максимальний розмір мікрогранту “Власна справа” зараз становить пів мільйона гривень. Це вдвічі більше, ніж для всіх інших областей. Такий привілей Харківщина отримала торік, після запиту місцевих підприємців. Зараз вони просять збільшити розмір мікрогранту ще втричі.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

До півтора мільйона гривень. Щоб закуповувати не лише невеличке обладнання, а те, що буде виробляти реальні товари. Одна справа – вести бізнес у Закарпатті, інша – в Харківській області, де щодня або “молния”, або “шахед”, або якась ракета.

Загалом на Харківщині вже є шість офісів “Зроблено в Україні”. Окрім чугуївського найновіший – у Новій Водолазі.

Ірина Бондаренко, отримала грант на виробництво цілозернового борошна

Були певні труднощі на етапі перевірки Ощадбанком.

Спочатку заявку подавав чоловік, який хотів продовжити справу діда та батька, але йому банк відмовив: знайшлося багато тезок, які мали проблеми із законом. Ірині ж грант погодили.

Ірина Бондаренко, отримала грант на виробництво цілозернового борошна

Грант повністю себе виправдав. Десь половина вартості млина була погашена коштом цього гранту.

Підприємці порушують питання особливого режиму оподаткування для Харківщини.

Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України

Торік були певні пільги запроваджені податкові для харківського бізнесу. Тобто підприємці звільнені від місцевих податків. Вони компенсуються з державного бюджету. Це лише такі частини пільгові, які фактично складають особливе податкове ставлення до Харківщини. Але зрозуміло, що питання якоїсь комплексної економічної зони розглядається.

Протягом місяця у регіоні має з’явитися сьомий простір підтримки підприємців. Його облаштовують у Балаклії.