Умер капитан РФ, причастный к ракетному удару по Грозе на Харьковщине — ГУР

О смерти российского капитана Константина Нагайко, которого считают причастным к удару по селу Гроза в 2023 году, сообщает ГУР МО Украины.

По данным разведки, Нагайко был командиром батареи дивизиона 112-й ракетной бригады ВС РФ (в/ч 03333).

«Капитан Нагайко родился 6.11.1995 года в городе свободный амурской области рф. Окончил санкт-петербургский университет аэрокосмического приборостроения и михайловскую военную артиллерийскую академию. Непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Причастен к ударам баллистических ракет «Искандер» по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях. В частности, подразделение нагайка совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района — 5 октября 2023 года нанес ракетный удар по кафе во время поминок», — пишут в ГУР.

3 января в населенном пункте Шуя в РФ произошел взрыв, в эпицентре которого оказался этот командир. Он получил множественные ранения.

«Трепанация черепа и другая российская хирургия военному преступнику не помогла», — добавили разведчики.

Напомним, днем 5 октября 2023 года россияне обстреляли кафе в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. По данным ГУР МОУ, погибли 59 гражданских, среди которых восьмилетний мальчик. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов назвал имена жертв.

11 октября 2023 года в СБУ заявили, что определили наводчиков удара по Грозе. Подозревают двоих местных жителей, сотрудничавших с оккупантами и после освобождения выехавших в РФ, — бывшего полицейского Владимира Мамона и его младшего брата Дмитрия. Силовики опубликовали переписку Мамонов.