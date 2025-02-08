Live
  • Сб 08.02.2025
  • Харьков  -2°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

Умер капитан РФ, причастный к ракетному удару по Грозе на Харьковщине — ГУР

Мир 13:00   08.02.2025
Виктория Яковенко
Умер капитан РФ, причастный к ракетному удару по Грозе на Харьковщине — ГУР Фото: ГУР МО Украины

О смерти российского капитана Константина Нагайко, которого считают причастным к удару по селу Гроза в 2023 году, сообщает ГУР МО Украины.

По данным разведки, Нагайко был командиром батареи дивизиона 112-й ракетной бригады ВС РФ (в/ч 03333).

«Капитан Нагайко родился 6.11.1995 года в городе свободный амурской области рф. Окончил санкт-петербургский университет аэрокосмического приборостроения и михайловскую военную артиллерийскую академию. Непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Причастен к ударам баллистических ракет «Искандер» по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях. В частности, подразделение нагайка совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района — 5 октября 2023 года нанес ракетный удар по кафе во время поминок», — пишут в ГУР.

3 января в населенном пункте Шуя в РФ произошел взрыв, в эпицентре которого оказался этот командир. Он получил множественные ранения.

«Трепанация черепа и другая российская хирургия военному преступнику не помогла», — добавили разведчики.

Напомним, днем 5 октября 2023 года россияне обстреляли кафе в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. По данным ГУР МОУ, погибли 59 гражданских, среди которых восьмилетний мальчик. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов назвал имена жертв.

11 октября 2023 года в СБУ заявили, что определили наводчиков удара по Грозе. Подозревают двоих местных жителей, сотрудничавших с оккупантами и после освобождения выехавших в РФ, — бывшего полицейского Владимира Мамона и его младшего брата Дмитрия. Силовики опубликовали переписку Мамонов.

Читайте также: Годовщина кровавого удара РФ по Грозе на Харьковщине: что известно о трагедии

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Стоит подготовиться»: где РФ может попытаться прорваться на Харьковщине
«Стоит подготовиться»: где РФ может попытаться прорваться на Харьковщине
08.02.2025, 10:36
«Забирай посылку или прострелю колени»: в Харькове терроризировали пенсионеров
«Забирай посылку или прострелю колени»: в Харькове терроризировали пенсионеров
07.02.2025, 20:18
Нужно быть осторожными – Терехов назвал наиболее пострадавшие районы Харькова
Нужно быть осторожными – Терехов назвал наиболее пострадавшие районы Харькова
07.02.2025, 16:42
Новости Харькова — главное за 8 февраля: обстрелы, смерть капитана РФ
Новости Харькова — главное за 8 февраля: обстрелы, смерть капитана РФ
08.02.2025, 13:03
Умер капитан РФ, причастный к ракетному удару по Грозе на Харьковщине — ГУР
Умер капитан РФ, причастный к ракетному удару по Грозе на Харьковщине — ГУР
08.02.2025, 13:00
Сегодня 8 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 февраля: какой праздник и день в истории
08.02.2025, 06:00

Новости по теме:

16:58
Харьков дождался дождя: что происходит на улицах города (видео)
13:38
Стало известно, когда Харьков и область накроет непогода: ожидают грозу
20:30
Грозы местами будут на Харьковщине 7 октября — прогноз погоды
10:03
Годовщина кровавого удара РФ по Грозе на Харьковщине: что известно о трагедии
14:59
Начинаются грозы: штормовое предупреждение объявлено в Харькове и области

Вы читали новость: «Умер капитан РФ, причастный к ракетному удару по Грозе на Харьковщине — ГУР»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти российского капитана Константина Нагайко, которого считают причастным к удару по селу Гроза в 2023 году, сообщает ГУР МО Украины.".