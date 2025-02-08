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Помер капітан РФ, причетний до ракетного удару по Грозі на Харківщині – ГУР

Події 13:00   08.02.2025
Вікторія Яковенко
Помер капітан РФ, причетний до ракетного удару по Грозі на Харківщині – ГУР Фото: ГУР МО України

Про смерть російського капітана Константіна Наґайка, якого вважають причетного до удару по селу Гроза в 2023 році, повідомляє ГУР МО України.

За даними розвідки, Наґайко був командиром батареї дивізіону 112 ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333).

«Капітан наґайко народився 6.11.1995 року у місті свободний амурскої області росії. Закінчив санкт-петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та міхайловску військову артилерійську академію. Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами «Іскандер» по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях. Зокрема, підрозділ наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок»,  – пишуть у ГУР.

Зазначається, що 3 січня у населеному пункті Шуя в РФ стався вибух, в епіцентрі якого опинився і цей командир. Він отримав множинні поранення.

«Трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла», – додали розвідники.

Нагадаємо, вдень 5 жовтня 2023 року росіяни обстріляли кафе в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. За даними ГУР МОУ, загинули 59 цивільних, серед яких восьмирічний хлопчик. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов назвав імена жертв.

11 жовтня 2023 року у СБУ заявили, що визначили навідників удару по Грозі. Підозрюють двох місцевих жителів, які співпрацювали з окупантами та після визволення села виїхали у РФ, — колишнього поліцейського Володимира Мамона та його молодшого брата Дмитра. Силовики опублікували листування Мамонів.

Читайте також: Роковини кривавого удару РФ по Грозі на Харківщині: що відомо про трагедію

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2025 в 13:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть російського капітана Константіна Наґайка, якого вважають причетного до удару по селу Гроза в 2023 році, повідомляє ГУР МО України.".