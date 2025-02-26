На севере Харьковщины ВСУ уничтожили 71 единицу техники врага и 91 оккупанта
Фото: Генштаб ВСУ
О боях и потерях врага проинформировали в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска и Двуречной, получил отпор. Российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с применением 8 КАБов, 66 ударов дронами-камикадзе, также совершили 602 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – пишут в ОТГВ «Харьков».
За сутки СОУ уничтожили 71 единицу врага: танк, ББМ, три артсистемы, ПВО, шесть авто, а также 43 укрытия, два места для хранения горюче-смазочных материалов, восемь стартовых площадок для запуска БпЛА.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 11:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях врага проинформировали в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».".