На севере Харьковщины ВСУ уничтожили 71 единицу техники врага и 91 оккупанта

О боях и потерях врага проинформировали в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска и Двуречной, получил отпор. Российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с применением 8 КАБов, 66 ударов дронами-камикадзе, также совершили 602 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – пишут в ОТГВ «Харьков».

За сутки СОУ уничтожили 71 единицу врага: танк, ББМ, три артсистемы, ПВО, шесть авто, а также 43 укрытия, два места для хранения горюче-смазочных материалов, восемь стартовых площадок для запуска БпЛА.