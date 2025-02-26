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На півночі Харківщини ЗСУ знищили 71 одиницю техніки ворога та 91 окупанта

Україна 11:43   26.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На півночі Харківщини ЗСУ знищили 71 одиницю техніки ворога та 91 окупанта

Про бої та втрати ворога поінформували у ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби ворог шість разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська та Дворічної, отримав відсіч. російські окупанти завдали 8 авіаударів із застосуванням 8 КАБів, 66 ударів дронами-камікадзе, також здійснив 602 обстріли позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – пишуть в ОТУВ “Харків”.

За добу СОУ знищили 71 одиницю ворога: танк, ББМ, три артсистеми, ППО, шість авто, а також 43 укриття, два місця для зберігання паливно-мастильних матеріалів, вісім стартових майданчиків для запуску БпЛА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 11:43;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати ворога поінформували у ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.".