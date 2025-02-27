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Пожар в частном доме – россияне атаковали дроном село на Харьковщине

Происшествия 19:20   27.02.2025
Оксана Якушко
Пожар в частном доме – россияне атаковали дроном село на Харьковщине

Днем россияне нанесли удар по пограничному селу Хатне Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

В результате попадания беспилотника вспыхнул пожар в частном доме. Горел особняк площадью 120 м₂. 10 спасателей работали под угрозой повторных обстрелов, но оперативно потушили пожар.

Жертв и пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 19:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем россияне нанесли удар по пограничному селу Хатне Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".