Пожар в частном доме – россияне атаковали дроном село на Харьковщине

Днем россияне нанесли удар по пограничному селу Хатне Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

В результате попадания беспилотника вспыхнул пожар в частном доме. Горел особняк площадью 120 м₂. 10 спасателей работали под угрозой повторных обстрелов, но оперативно потушили пожар.

Жертв и пострадавших нет.