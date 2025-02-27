Пожежа у приватному будинку – росіяни атакували дроном село на Харківщині

Вдень росіяни завдали удару по прикордонному селу Хатнє Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Внаслідок влучання безпілотника спалахнула пожежа у приватному будинку. Горів маєток площею 120 м₂. 10 рятувальників працювали під загрозою повторних обстрілів, але оперативно ліквідували пожежу.

Жертв і постраждалих немає.