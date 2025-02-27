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Пожежа у приватному будинку – росіяни атакували дроном село на Харківщині

Події 19:20   27.02.2025
Оксана Якушко
Пожежа у приватному будинку – росіяни атакували дроном село на Харківщині

Вдень росіяни завдали удару по прикордонному селу Хатнє Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Внаслідок влучання безпілотника спалахнула пожежа у приватному будинку. Горів маєток площею 120 м₂. 10 рятувальників працювали під загрозою повторних обстрілів, але оперативно ліквідували пожежу.

Жертв і постраждалих немає.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 19:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень росіяни завдали удару по прикордонному селу Хатнє Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.".