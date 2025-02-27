Пожежа у приватному будинку – росіяни атакували дроном село на Харківщині
Вдень росіяни завдали удару по прикордонному селу Хатнє Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Внаслідок влучання безпілотника спалахнула пожежа у приватному будинку. Горів маєток площею 120 м₂. 10 рятувальників працювали під загрозою повторних обстрілів, але оперативно ліквідували пожежу.
Жертв і постраждалих немає.
Читайте також: Як Харків готується до весни, показав Терехов (фото, відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, дім, дрон, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пожежа у приватному будинку – росіяни атакували дроном село на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 19:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень росіяни завдали удару по прикордонному селу Хатнє Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.".