Удары по Харькову и области: что известно о последствиях — фото
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов по Харькову и области.
«1 марта 04:35 село Макариха. Попадание КАБ в открытую территорию. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», – сообщил Синегубов.
В Харькове в результате «прилетов» БпЛА ночью повреждены: два админздания, шесть многоэтажек, три частных дома, магазин, два авто, АЗС и супермаркет.
«Пострадали семь людей – в легком состоянии, без госпитализации», — пишет глава ХОВА.
28 февраля в поселке Новая Водолага в результате сбитияа БпЛА в 23:20 на территории предприятия поврежден производственный цех, крыша здания и частные дома.
Под ударами также был поселок Калиново – там прилетел КАБ, пострадали пять домов, магазин, авто, дом культуры и электросети. Авиабомбы ударили также по населенным пунктам Карасовка, Черноглазовка, Орешанка, Должик, продолжил глава ХОВА.
В селе Безруки из-за обстрелов пострадал дом.
Напомним, с 23:00 в Харькове раздавались взрывы — армия РФ атаковала БпЛА. Удары зафиксировали в трех районах города — Шевченковском, Киевском и Новобаварском. Попадания — возле многоэтажных жилых домов, в коммерческую недвижимость, и возле одной из крупных больниц. Также повреждена АЗС, информировали в Харьковской областной прокуратуре. Известно о семерых пострадавших, сообщил мэр Игорь Терехов. Известно, что по меньшей мере, девять попаданий вражеских беспилотников зафиксировали в Харькове. Предварительно, для ночной атаки россияне использовали БпЛА типа «Шахед» и «Герань». В результате ударов в городе возникло четыре очага пожаров.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, новости Харькова, Олег Синегубов, удар;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 09:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов по Харькову и области.".