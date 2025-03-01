Удари по Харкову та області: що відомо про наслідки – фото
Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів по Харкову та області.
«1 березня 04:35 село Макариха. Влучання КАБ у відкриту територію. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила», – повідомив Синєгубов.
У Харкові внаслідок «прильотів» БпЛА вночі пошкоджено: дві адмінбудівлі, шість багатоповерхівок, три приватні будинки, магазин, два авто, АЗС та супермаркет. Синєгубов зазначає, що ворог дев’ять разів атакував місто БпЛА.
«Постраждали сім людей — у легкому стані, без госпіталізації», – пише голова ХОВА.
28 лютого в селищі Нова Водолага внаслідок збиття БпЛА о 23:20 на території підприємства пошкоджений виробничий цех, дах будівлі та приватні будинки.
Під ударами також було селище Калинове – там «прилетів» КАБ, постраждали п’ять будинків, магазин, авто, будинок культури та електромережі. Авіабомби вдарили також по населених пунктах Карасівка, Чорноглазівка, Орішанка, Довжик, продовжив голова ХОВА.
В селі Безруки через обстріл постраждав будинок.
Нагадаємо, з 23:00 у Харкові лунали вибухи – армія РФ атакувала БпЛА. Удари зафіксували у трьох районах міста – Шевченківському, Київському та Новобаварському. Влучання – біля багатоповерхових житлових будинків, у комерційну нерухомість та біля однієї з великих лікарень. Також пошкоджено АЗС, інформували у Харківській обласній прокуратурі. Відомо про сімох постраждалих, повідомив мер Ігор Терехов. Відомо, що щонайменше дев’ять влучань ворожих безпілотників зафіксували у Харкові. Попередньо, для нічної атаки росіяни використовували БпЛА типу «Шахед» та «Герань». Внаслідок ударів у місті виникло чотири осередки пожеж.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, новини Харкова, Олег Синегубов, удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удари по Харкову та області: що відомо про наслідки – фото»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 09:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів по Харкову та області.".