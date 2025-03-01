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Удари по Харкову та області: що відомо про наслідки – фото

Події 09:01   01.03.2025
Вікторія Яковенко
Удари по Харкову та області: що відомо про наслідки – фото Фото: Олег Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів по Харкову та області.

«1 березня 04:35 село Макариха. Влучання КАБ у відкриту територію. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила», – повідомив Синєгубов.

У Харкові внаслідок «прильотів» БпЛА вночі пошкоджено: дві адмінбудівлі, шість багатоповерхівок, три приватні будинки, магазин, два авто, АЗС та супермаркет. Синєгубов зазначає, що ворог дев’ять разів атакував місто БпЛА.

«Постраждали сім людей — у легкому стані, без госпіталізації», – пише голова ХОВА.

удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов

28 лютого в селищі Нова Водолага внаслідок збиття БпЛА о 23:20 на території підприємства пошкоджений виробничий цех, дах будівлі та приватні будинки.

Під ударами також було селище Калинове – там «прилетів» КАБ, постраждали п’ять будинків, магазин, авто, будинок культури та електромережі. Авіабомби вдарили також по населених пунктах Карасівка, Чорноглазівка, Орішанка, Довжик, продовжив голова ХОВА.

В селі Безруки через обстріл постраждав будинок.

Нагадаємо, з 23:00 у Харкові лунали вибухи – армія РФ атакувала БпЛА. Удари зафіксували у трьох районах міста – Шевченківському, Київському та Новобаварському. Влучання – біля багатоповерхових житлових будинків, у комерційну нерухомість та біля однієї з великих лікарень. Також пошкоджено АЗС, інформували у Харківській обласній прокуратурі. Відомо про сімох постраждалих, повідомив мер Ігор Терехов. Відомо, що щонайменше дев’ять влучань ворожих безпілотників зафіксували у Харкові. Попередньо, для нічної атаки росіяни використовували БпЛА типу «Шахед» та «Герань». Внаслідок ударів у місті виникло чотири осередки пожеж.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 09:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів по Харкову та області.".